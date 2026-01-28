Terror en Sinaloa: Secuestran a 14 ingenieros en Concordia; siete son originarios de Hermosillo, Sonora

Concordia, Sinaloa.- El terror se ha hecho presente en Sinaloa una vez más, pues se ha reportado la desaparición de 14 ingenieros que laboraban para la empresa minera Vizsla Silver, en el municipio de Concordia. Los hombres habrían sido privados de su libertad la mañana del pasado viernes 23 de enero de 2026; cabe señalar que al menos siete de los ingenieros son originarios de Hermosillo, Sonora, mientras que el resto reside en otros estados del país.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, los ingenieros habrían sido hospedados en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio antes mencionado, por la minera canadiense. Fue ahí cuando, alrededor de las 6:00 de la mañana del 23 de enero, sujetos armados arribaron al fraccionamiento y se llevaron a los ingenieros por la fuerza. Desde ese momento, no se ha tenido contacto alguno con ellos ni se ha emitido información oficial sobre su paradero.

Familiares de los afectados denunciaron que la empresa Vizsla Silver, de origen canadiense y dedicada a la extracción de plata, no presentó una denuncia formal ante las fiscalías correspondientes tras los hechos. Según lo informado a las familias, la compañía habría optado por no interponer la denuncia por temor a que el caso afectara su cotización en la bolsa de valores, y en su lugar habría intentado una posible negociación privada con el grupo armado.

Incluso, señalaron que la empresa manifestó estar dispuesta a pagar en caso de ser necesario; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ninguna llamada, exigencia o comunicación por parte de quienes se llevaron a los ingenieros. Ante la falta de avances y de acciones claras, fueron los propios familiares quienes interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa. No obstante, indicaron que muchos de ellos viven fuera del estado, lo que ha dificultado su participación directa en las diligencias.

Entre los ingenieros desaparecidos se encuentra Antonio Esparza, de 67 años de edad, originario de Hermosillo, quien tenía siete años laborando para la empresa minera. Sus familiares expresaron su profunda preocupación, al señalar que no han recibido información concreta ni por parte de las autoridades ni de la empresa.

Además, aunque aún no hay una lista oficial, los últimos reportes dan cuenta de los siguientes nombres:

Saúl Alberto Ochoa Pérez: Trabajador

José Antonio Jiménez Nevárez: Ingeniero

Pablo Osorio Sánchez: Trabajador

Ignacio Salazar: Reportado por familiares

José Castañeda: Reportado por familiares

Antonio Esparza: Ingeniero, gerente de relaciones comunitarias

Javier Vargas: Guardia de seguridad

Javier Valdez: Guardia de seguridad

Antonio Jiménez: Ingeniero, coordinador operativo de seguridad

Antonio de la O: Ingeniero, supervisor de medio ambiente

