Tragedia en Hermosillo: Muere hombre empalado sobre un cerco tras sufrir descarga eléctrica

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 se registró un lamentable hecho en la colonia Santa Fe, ubicada en el sector poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora, pues se reportó que un trabajador perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica y quedar empalado en un cerco metálico. El trágico suceso generó la intensa movilización por parte de elementos policiacos y personal de los servicios de emergencias.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron en el cruce de las calles Pasamontes y Del Cajón, situado en el referido asentamiento humano. Versiones de testigos señalan que el fallecido, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen, se encontraba realizando trabajos de remodelación en un establecimiento comercial de dos pisos, cuando presuntamente tocó los cables de alta tensión con un objeto metálico.

Esto provocó que sufriera la fuerte descarga y cayera desde una escalera sobre las puntas de un cerco que estaba debajo de él. Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias del 911, elementos del Departamento de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y agentes de la Policía Municipal de Hermosillo arribaron inmediatamente al lugar de los hechos. En el sitio, los oficiales y socorristas confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Los bomberos, adscritos al sector Centro y poniente, se dedicaron a liberar el cuerpo de la estructura metálica para posteriormente cubrirlo con una sábana de color azul. Una vez concluidas las diligencias correspondientes y las indagatorias sobre este deceso registrado en el interior de un domicilio de la colonia Santa Fe. Se espera que las autoridades competentes compartan un informe oficial sobre este caso en las próximas horas.

Localizan cuerpo sin vida

En otro caso registrado la mañana del martes 27 de enero de 2026 en Hermosillo, pero en la colonia Miguel Hidalgo, un hombre sin vida y con huellas de violencia fue localizado en una vivienda que se sitúa sobre la calle Suaqui Grande, entre Solidaridad y Américo Vespucio. El hoy occiso fue identificado como Francisco Santos, de 56 años de edad, quien, según el testimonio de sus propios familiares, era adicto a una droga conocida como 'crystal'.

Fuente: Tribuna del Yaqui