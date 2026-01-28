(VIDEO) "No soy el criminal que algunos creen": Carlos Torres, exesposo de gobernadora de Baja California, se defiende

Mexicali, Baja California.- El exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres, se defendió de las acusaciones en su contra mediante un video en redes sociales en el que señaló: "No soy el criminal que algunos creen". "La verdad no necesita gritos. Necesita pruebas", aserveró en el material compartido.

"Soy Carlos Torres, una persona común. En los últimos días se ha dicho muchas cosas sobre mí. Algunas son señalamientos graves. Otras suposiciones y otros más rumores que se repiten sin que nadie dé la cara", señaló en el video. En días recientes se dio a conocer que Torres estaría vinculado a una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, esto según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

uD83DuDD34 Carlos Torres niega vínculos con delincuencia organizada



Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y aseguró que no ha cometido ningún… pic.twitter.com/MyAapv46o4 — Azucena Uresti (@azucenau) January 29, 2026

En el mensaje compartido, afirmó que no busca crear confrontaciones, sino "dar la cara" al decir que, en caso de existir una investigación, va a colaborar con las autoridades, pero pidió que, de haber pruebas, estas se presenten por los cauces legales. "Yo no estoy por encima de la ley y no me voy a esconder", expresó.

Según lo que se ha revelado en una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, esto para permitir las operaciones del Cártel de los Rusos en Baja California. Además, en la carpeta de investigación también figura Luis Alfonso Torres, hermano de Carlos, quien sería el presunto líder de la red criminal.

Cabe recordar que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Omeda firmó los papeles de divorcio con Carlos Alberto Torres Torres el pasado 24 de noviembre de 2025, después de que comenzara el escándalo de retiro de visas por parte de Estados Unidos y tras que se filtraran los citatorios de la FGR. El pasado 22 de enero, la mandataria reveló los hechos en conferencia de prensa, "sí, ya nos divorciamos el 24 de noviembre. Desde ese momento se firmó. No sé cuándo haya surtido efecto. Entiendo que un día después. Ya está formalizado", dijo.

Marina del Pilar confirma que investigan a su ex esposo Carlos Torres Torres, por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.



Estos son los políticos "diferentes" que transformaron al país en un narco estado. pic.twitter.com/kJ0og5w2rw — Adriana Dávila (@AdrianaDavilaF) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui