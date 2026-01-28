Vinculan a proceso a Nicolás, joven de 14 que desató BALACERA en canchas de Tlatelolco

Ciudad de México.- La investigación por la balacera registrada en canchas de futbol dentro de una unidad habitacional en Tlatelolco avanzó esta semana. Durante la madrugada de este miércoles, un juez vinculó a proceso a Nicolás 'N', el menor de edad señalado como responsable de realizar los disparos contra un joven y dejarlo gravemente herido. En estos hechos, un agente de la Policía resultó herido.

Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal en contra del adolescente por el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Menor vinculado a proceso por ataque armado en Tlatelolco. Foto: Facebook

Alrededor de las 02:00 horas, tiempo del centro de México, Nicolás 'N', de 14 años de edad, fue vinculado a proceso luego de una audiencia de continuación que se extendió por varias horas desde la tarde del martes 27 de enero. En el desarrollo de esta, se confirmó mediante documentación oficial que el menor tiene 14 años y no 13, como se informó inicialmente tras su detención, dato que fue determinante para la resolución del juez.

Con base en esta determinación, el juez fijó un plazo de 40 días para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará recabando información para fortalecer el expediente.

Ataque ocurrió en canchas de futbol de la unidad habitacional

Como te informamos en TRIBUNA, los hechos se registraron en las canchas ubicadas sobre la calle Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, en la colonia Nonoalco Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades ministeriales, Nicolás 'N' accionó un arma de fuego en al menos seis ocasiones, hiriendo a Donovan, un joven de 17 años que se encontraba en el lugar. Tras la agresión, el presunto responsable intentó huir junto con otro joven a bordo de una bicicleta eléctrica; sin embargo, un elemento policial logró interceptarlos y realizar la detención.

Durante la audiencia, se informó que Donovan permanece hospitalizado en estado delicado, tras recibir tres impactos de bala en zonas vitales: abdomen, vejiga y húmero. Las lesiones fueron calificadas como de alto riesgo para la vida, lo que sustentó la imputación del delito. El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero, donde continúa bajo atención médica especializada.

Tras la audiencia, Nicolás 'N' fue trasladado a una Comunidad Especializada de Internamiento Preventivo para Adolescentes, donde permanecerá mientras se desarrolla la investigación. Las autoridades también informaron que se analiza la posibilidad de un acuerdo reparatorio; no obstante, este punto aún está sujeto a valoración debido a que se trata de un hecho considerado como delito violento.

Fuente: Tribuna del Yaqui