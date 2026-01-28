Violento ataque en Culiacán: Sicarios ejecutan a dos sujetos en la sindicatura de Culiacancito

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 28 de enero de 2026 se reportó una doble ejecución a balazos en calles de la comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, ubicada en el sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros informes señalan que uno de los fallecidos viajaba a bordo de una motocicleta, mientras que la otra víctima salió de un domicilio del sector para hablarle y fue alcanzado por las balas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 16:15 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, quienes se encontraban sobre una calle pavimentada sin nombre, específicamente en una zona donde hay varios salones de fiesta para renta. Esto provocó una intensa movilización policiaca en la demarcación.

En la escena del crimen había una motocicleta oscura en la cual trascendió que viajaban ambos masculinos y cuando llegaron al domicilio fueron atacados a balazos. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información respecto al presunto o presuntos responsables del doble homicidio", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Frente a un domicilio ejecutan a balazos a dos hombres en la comisaría de Bellavista.



Los cuerpos quedaron a un costado de una motocicleta a unos metros de un salón de fiestas de la zona pic.twitter.com/AOBTWCyMYk — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 29, 2026

Como primeros respondientes, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se trasladaron a la ubicación, encontrando a los masculinos afectados en el exterior de una vivienda situada sobre la calle principal, entre calle 10 y 12. Las autoridades confirmaron la presencia de los dos cuerpos a un costado de la motocicleta y cubiertos por sábanas. De forma preliminar, los occisos fueron identificados como José René 'N.', de 47 años de edad, y Diego 'N.', de 42 años.

Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo y policías investigadores cumplieron con las primeras indagatorias del doble homicidio. La motocicleta Italika FT150, en la que se desplazaba Diego 'N.', fue remolcada a la pensión de Bienes Asegurados, mientras que los cadáveres fueron retirados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui