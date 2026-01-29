Abandonan cadáver 'embolsado' en calles de conocido fraccionamiento al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este jueves 29 de enero de 2026, un cuerpo sin vida fue encontrado envuelto en plásticos negros en uno de los bulevares del fraccionamiento Vitia Granada, perteneciente al sector de Urbivillas del Cedro, ubicado en el sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, la identidad y las señas generales del hoy occiso no fueron precisados en el lugar de los hechos debido a las condiciones en que fue localizado el cadáver.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, cuando vecinos del sector y transeúntes reportaron el hallazgo del cuerpo a través del sistema de emergencias del 911, precisando que se encontraba a unos metros del bulevar Alcazaba y frente a las albercas de un parque recreativo del citado asentamiento humano, por lo que desplegó una intensa movilización policiaca en la zona.

La víctima no ha podido ser identificada por las condiciones en las que fue encontrado; sin embargo, se presume que se trataría de una persona del sexo masculino", explicó el portal de noticias Los Noticieristas en un reporte preliminar, no obstante, serán las autoridades competentes quienes esclarezcan los hechos y difundan los datos de esta víctima mortal.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94 | Envuelto en plásticos negros fue localizado el cadáver de una persona en el residencial Vitia Granada en las inmediaciones del sector Cedros al norte de la ciudad. pic.twitter.com/i2w6Db6l6J — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 29, 2026

Tras recibir la denuncia, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal se presentaron en el sitio y localizaron a la persona 'embolsada', confirmando la denuncia previa, por lo que procedieron a acordonar y resguardar el perímetro con cinta de precaución amarilla. Hasta el cierre de esta publicación, no hay detalles o mayor información respecto a los posibles responsables que dejaron el cuerpo abandonado en medio de la vialidad.

Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los respectivos trabajos de campo en el área, mientras que agentes investigadores realizaron las primeras indagatorias. Una vez concluidas las pesquisas, el cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará a la espera de ser identificado oficialmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui