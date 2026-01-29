Agresión armada en Hermosillo: Motosicarios acribillan a una persona en la colonia Dunas

Hermosillo, Sonora.- Una persona resultó herida la tarde de este jueves 29 de enero, después de que se registrara un ataque armado en el sector poniente de Hermosillo, situación que activó los protocolos de seguridad de diversas corporaciones. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Dunas, sitio hasta donde se trasladaron unidades de emergencia tras recibir el llamado de auxilio por parte de los vecinos de la zona.

Eran aproximadamente las 15:30 horas cuando múltiples detonaciones alertaron a los residentes. El atentado se ubicó en el cruce de la calle Cabo Blanco y la avenida Sóstenes Rocha. De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, los responsables fueron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Estos individuos se aproximaron a un domicilio y accionaron sus armas contra una persona que se hallaba frente a la propiedad, para posteriormente darse a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar los primeros auxilios a la víctima. Presuntamente se trata de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, a quien los vecinos del sector reconocieron con el nombre de Luz. Tras ser socorrida, fue llevada en ambulancia hacia un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud y no se han brindado mayores detalles sobre la gravedad de sus heridas.

El área quedó bajo el resguardo de efectivos de la Policía Municipal de Hermosillo y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron con cintas amarillas para preservar la escena del crimen. Asimismo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudió para reforzar la vigilancia, mientras se desarrollaban las diligencias. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las labores de investigación correspondientes.

Peritos iniciaron la recolección de evidencias para las investigación

Los peritos se enfocaron en la recolección de casquillos y otros elementos probatorios que permitan dar con el paradero de los agresores. A pesar del despliegue de autoridades realizado en los alrededores del sector, hasta el cierre de esta edición no se ha notificado sobre la captura de ninguna persona vinculada a este suceso. Las autoridades competentes mantienen abierta la investigación para esclarecer los motivos del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui