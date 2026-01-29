Al norte de Hermosillo, Sonora, ataque armado deja a un hombre sin vida

Hermosillo, Sonora.- La violencia volvió a hacerse presente este miércoles en Hermosillo, la capital de Sonora. Durante la noche, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, en coordinación con personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en la colonia Tierra Nueva, al norte de la ciudad, luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo a una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la tarde-noche de este miércoles 28 de enero de 2027, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Asiria Oriente y Laguna, donde sujetos armados habrían disparado en repetidas ocasiones contra la víctima. Se trataría de una persona del sexo masculino, quien quedó tendido en la esquina.

Hombre muere tras ataque a balazos en el norte de Hermosillo. Foto: Facebook

Vecinos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la persona lesionada; sin embargo, no pudieron hacer nada por esta. Solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima no fue identificada, por lo que permanece en calidad de desconocida.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acordonaron el área para preservar la escena. Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo presente para realizar el levantamiento de indicios balísticos, los cuales serán integrados a una nueva carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, en tanto que agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer la identidad del fallecido y determinar el móvil del ataque. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho; sin embargo, se desplegó un operativo de búsqueda en el sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui