Alerta en Ciudad Obregón: Sigue intensa búsqueda de hermanas Aderly y Blanca, desaparecidas al salir de restaurante

Ciudad Obregón, Sonora.- A casi cuatro años de su desaparición, colectivos de búsqueda y familiares recuerdan el caso de las hermanas Aderly Mendoza Armendáriz y Blanca Anahí Mendoza Armendáriz, quienes fueron vistas por última vez el 31 de marzo de 2021 en un conocido restaurante de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Este jueves 29 de enero de 2026, a través de redes sociales, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir información que ayude a dar con su paradero. De acuerdo con la publicación, ambas jóvenes, originarias del ejido Quetchehueca, desaparecieron tras acudir a comer a un restaurante conocido como El Deshuesadero, ubicado sobre el bulevar CTM, entre Norman E. Borlaug y San Miguel, en el fraccionamiento Haciendas del Sol.

Familiares reportaron que fue poco antes de las 15:00 horas de ese miércoles cuando se perdió todo contacto con ellas, luego de que publicaran un estado en WhatsApp. La denuncia formal por desaparición fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 2 de abril de 2021, lo que derivó en la activación de la Fase 2 del Protocolo Alba días después.

Blanca Anahí Mendoza Armendáriz, de 28 años, trabajaba como enfermera en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón, institución que en su momento solicitó a las autoridades estatales profundizar las investigaciones para su localización. Su hermana, Aderly Mendoza Armendáriz, tenía 19 años al momento de la desaparición.

Como parte de las indagatorias, se informó que Blanca Anahí conducía un Nissan Sentra modelo 2006, color dorado y sin placas, vehículo que también permanece desaparecido. Días después del reporte, trascendió que fue localizada una credencial perteneciente a una de ellas, sin que esto derivara en avances significativos en la investigación.

Hasta la fecha, no se ha informado sobre resultados positivos en su búsqueda. El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC reiteró que cualquier información puede ser proporcionada de manera anónima y confidencial a través de su página oficial o al teléfono 644 127 7784.

"Sin bajar los brazos, sin rendirnos… hasta encontrarte, hasta traerte a casa", expresaron en su mensaje, al tiempo que insistieron en mantener vigente la exigencia de justicia y localización con vida de ambas jóvenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui