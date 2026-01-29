Alerta en San Pedro Garza García: Riña entre jóvenes primos termina con una víctima herida

San Pedro Garza García, Nuevo León.- Un nuevo hecho violento movilizó a las autoridades de Nuevo León (NL) la madrugada de este jueves 29 de enero de 2026: en inmediaciones del municipio de San Pedro Garza García (SPGG), uno de los más ricos de toda América Latina, se desató una riña que terminó con un joven que presentaba severas lesiones producidas por arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves 29 de enero, poco después de las 05:00 horas, tiempo local, en un autolavado ubicado sobre la avenida Vasconcelos, entre las vialidades Privada Labastida y la calzada Mauricio Fernández Garza, en uno de los sectores con mayor actividad comercial del municipio sampetrino.

En el lugar, dos jóvenes de 21 años de edad, identificados extraoficialmente como primos y originarios del estado de Veracruz, sostuvieron una fuerte discusión luego de haber salido de fiesta durante la madrugada. Ambos trabajaban en el mismo negocio y, según los datos recabados por las autoridades, la confrontación ocurrió al regresar al autolavado. Durante el altercado, uno de ellos sacó un cuchillo y atacó a su familiar, provocándole una lesión en la mano derecha.

Tras el ataque, se realizó un llamado a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en la llegada de agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al joven herido y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario, donde quedó bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como estable, aunque presentaba una herida que requería valoración especializada.

Por su parte, policías municipales detuvieron en el sitio al presunto agresor, quien no intentó huir y fue asegurado sin que se registraran mayores incidentes. El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) que determinará su situación legal en las próximas horas.

