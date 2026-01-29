Armado y al volante: Aprehenden a Jesús 'N' por posesión de pistola cargada en Esperanza

Esperanza, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora logró obtener una resolución judicial favorable para procesar penalmente a un individuo, señalado por su presunta responsabilidad en la transgresión de la normativa vigente referente a la portación de armamento y municiones. El Ministerio Público Federal aportó las evidencias necesarias ante la autoridad judicial para definir la situación legal del acusado.

Los hechos que iniciaron esta causa penal tuvieron lugar en la comunidad de Esperanza, municipio de Cajeme. Durante recorridos de vigilancia y prevención, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) interceptaron a un hombre identificado como Jesús 'N', quien circulaba a bordo de un automóvil. En el transcurso de la inspección, los elementos de seguridad descubrieron que el conductor llevaba consigo una pistola.

Además, tenía en su poder un cargador que contenía munición útil. Ante la falta de permisos legales para la posesión del artefacto, se procedió al aseguramiento del material bélico y el arresto del individuo, quien fue entregado a la instancia federal competente. Posteriormente, la Fiscalía formuló la imputación ante el órgano judicial con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Tras la audiencia correspondiente, el juzgador analizó los datos de prueba presentados y consideró que existían fundamentos suficientes para calificar de legal la detención y dictar el auto de vinculación a proceso. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Goros II, en la ciudad sinaloense, durante el tiempo que dure el juicio.

Obtiene @FGRMexico vinculación a proceso contra una persona por portación de arma de fuego en #Sonora

?? https://t.co/ySWr8ZW05w pic.twitter.com/VKgZEe9R1O — Sonora (@FGR_Sonora) January 29, 2026

Con este procedimiento, la FGR señaló que mantiene sus labores permanentes de procuración de justicia frente a delitos de su competencia. Asimismo, se recuerda a la población que existen vías para reportar actividades delictivas. Las denuncias pueden realizarse en las oficinas de Hermosillo, ubicadas en el Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga. También a través del número telefónico 6622-89-70-45.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR