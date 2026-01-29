Arrestan a hombre por amenazar con cuchillo a una mujer y despojarla de dinero en Durango

Durango, Durango.- Elementos de la Policía Estatal (PE) concretaron la detención de un masculino identificado como Ever 'N.', de 34 años de edad, por su presunta participación en un robo de violencia en agravia de una mujer, en hechos registrados en el fraccionamiento Huizache I, ubicado en la ciudad de Durango, Durango. Por motivos de seguridad, la identidad y los datos generales de la víctima no fueron revelados por las autoridades.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron cuando agentes del Operativo Dragón se encontraban realizando recorridos de vigilancia. En ese momento, los uniformados se percataron de la presencia de una fémina que pedía auxilio a gritos, motivo por lo que descendieron de la unidad para auxiliarla. La afectada señaló que, momentos antes, había sido asaltada por un sujeto que la amenazó con un arma blanca para despojarle de su dinero.

Una vez que notó la presencia policial, el supuesto agresor intentó emprender la huida del lugar; sin embargo, los agentes lograron darle alcance metros adelante y efectuaron su arresto. Las autoridades competentes confirmaron la identidad del individuo, quien cuenta con domicilio en el mencionado fraccionamiento. Se indicó que el hombre amenazó a la víctima de 48 años de edad, con un cuchillo para quitarle la cantidad de 200 pesos en efectivo.

Detienen a hombre por violento asalto en Durango.

Una vez consumada la aprehensión, los policías estatales aseguraron el efectivo robado y el objeto punzocortante que portaba el detenido para cometer el referido ilícito. Finalmente, Ever 'N.' fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), autoridad que se encargará de determinar situación jurídica conforme a derecho y con base en el resultado de las indagatorias complementarias de este hecho.

En otro caso registrado en la colonia La Virgen, también en la ciudad de Durango, Nelson 'N.', de 24 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de robo. El sujeto fue señalado por la víctima, quien lo acusó de abusar de su confianza tras brindarle trabajo e intentar sustraer dos gatos hidráulicos, uno tipo patín y otro de botella. Debido al señalamiento directo, elementos de la Policía Preventiva Municipal efectuaron su aseguramiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui