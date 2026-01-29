Atienden dos robos a comercios en Nogales; hombre intentó sustraer 4 botellas de shampoo

Nogales, Sonora.- La mañana del martes 28 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal atendieron dos reportes de robo a comercio, en hechos que se registraron en diferentes colonias de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, dejando como saldo a una persona detenida. El primer caso se registró alrededor de las 10:33 horas, cuando los agentes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para trasladarse a la colonia Fundo Legal.

De acuerdo con el informe legal de Seguridad Pública Municipal, los oficiales se presentaron en una tienda de reparación de celulares R-C Reparaciones que se ubica sobre la avenida Álvaro Obregón, en el mencionado asentamiento humano. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con la encargada del establecimiento, quien manifestó que, al momento de abrir, notó daños en la decoración y huellas de pie sobre una silla.

La reportante mencionó que, cuando inspeccionó el lugar, se percató de la ausencia de diversos dispositivos que son utilizados para la reparación de teléfonos celulares, así como una cantidad cercana a los 5 mil pesos en efectivo. La mujer dijo no tener idea de quién o quiénes podrían ser los responsables del robo, por lo que recibió la lectura de sus derechos como víctima del delito y se le orientó para interponer la denuncia correspondiente.

Segundo robo

El segundo reportó se realizó aproximadamente a las 12:20 horas, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron a la tienda comercial Abarrey, misma que se encuentra en la colonia Obrera, más específicamente sobre la calle 5 de Febrero, en donde se alertó sobre la presencia de una persona retenida por presunto robo. Una vez en el sitio, los agentes se entrevistaron con el gerente de la tienda, de quien se desconoce su identidad.

El denunciante señaló a Joshua A. 'N.', de 23 años de edad, de guardar mercancía entre sus ropas. Una empleada observó lo sucedido y, al momento de salir del local, el sujeto fue retenido por personal del lugar. Al individuo se le aseguraron cuatro botellas de shampoo, de las cuales no pudo acreditar su compra. Derivado del señalamiento directo, el joven fue detenido y posteriormente puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido.

Detienen a Joshua A. 'N.', de 23 años de edad, por presunto robo en un supermercado de Nogales.

Fuente: Tribuna del Yaqui