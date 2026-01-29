Caen dos presuntos criminales en Hermosillo; traían pistolas y vehículo ligado a secuestro

Hermosillo, Sonora.- Dos hombres de 26 años de edad, identificados como José Manuel 'N' y Víctor Aarón 'N', enfrentarán un juicio penal tras ser detenidos por las fuerzas del orden. Un juez avaló las pruebas presentadas y determinó que existen razones fundadas para procesarlos, dictando además que deberán permanecer recluidos en un centro penitenciario mientras transcurre el plazo de la investigación complementaria.

La acusación que pesa sobre ellos es la tenencia de un automóvil que había sido reportado como robado meses atrás en la zona fronteriza del Sonora. El arresto se concretó durante el pasado 2 de enero en Hermosillo. Elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se movilizaron al activarse un Código Rojo en la colonia San José de las Minitas.

El despliegue de los distintos cuerpos de seguridad permitió ubicar a los hoy detenidos en la vía pública, logrando su captura en el acto. La acción policial tuvo lugar justo en el cruce de la calle H con José Márquez. En ese punto se aseguró un sedán Nissan Versa, modelo 2024, característico por ser blanco con el techo negro. Al verificar la serie en las bases de datos, las autoridades corroboraron que la unidad tenía reporte de robo

Dicha denuncia estaba vigente desde el 4 de noviembre de 2025, por el crimen cometido en el ejido Cíbuta, municipio de Nogales, a cientos de kilómetros de donde fue recuperado. Asimismo, los agentes incautaron dos armas de fuego cortas y munición que portaban los sujetos al momento de la revisión. Además, según los avances en las indagatorias, existe la presunción de que el vehículo asegurado fue usado para cometer un delito en Hermosillo.

Se trata de una privación ilegal de la libertad ocurrida el 13 de diciembre de 2025. Ante estos antecedentes y el riesgo existente, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada, garantizando que ambos enfrenten el proceso privados de su libertad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción refrenda su compromiso de actuar con firmeza contra delitos que afectan la seguridad y la libertad de las personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora