Capturan a integrante de banda de ladrones en Sonora; se metieron a casa ajena y la vaciaron

Magdalena de Kino, Sonora.- Un juez de control determinó que existen evidencias suficientes para sujetar a proceso penal a José Miguel 'N', quien detenido recientemente y ahora enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en un delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo. La autoridad judicial avaló la petición de iniciar el procedimiento legal tras analizar los datos aportados sobre un ingreso ilegal a una vivienda con el fin de apoderarse de bienes ajenos.

Este resolutivo surge como consecuencia de los eventos registrados en el municipio de Magdalena de Kino, donde una mujer fue víctima de la sustracción de sus pertenencias dentro de su propio hogar. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, el suceso tuvo lugar durante la madrugada del 5 de septiembre de 2025. Se estableció que el acusado arribó a un domicilio situado en la colonia San Martín en compañía de, al menos, dos individuos más.

El grupo llegó a bordo de un automóvil tipo sedán Dodge Charger, sin placas de circulación visibles; dicho transporte fue utilizado tanto para acudir al sitio como para facilitar la huida posterior con los artículos robados. Para lograr su cometido, los sujetos aprovecharon la oscuridad nocturna y la falta de actividad en la zona. La maniobra consistió en que uno de los participantes escaló la barda perimetral de la propiedad mientras el resto se mantenía vigilando los alrededores.

Una vez en el patio, dicha persona manipuló y dañó las cerraduras del portón principal hasta lograr abrirlo, permitiendo así el acceso de sus acompañantes al interior de la casa sin contar con la autorización de la dueña para entrar. Ya dentro del inmueble, los involucrados tomaron posesión de múltiples objetos sin consentimiento. El botín se compuso de diversos electrodomésticos, dispositivos electrónicos y utensilios de cocina.

Vinculan a proceso a imputado por robo con violencia en casa habitación en Magdalena de Kino



Magdalena de Kino, Sonora, 29 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso en contra de José… pic.twitter.com/LHz0Gjo2yW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 29, 2026

Asimismo, sustrajeron televisores, un equipo de sonido, bolsos de mujer, variadas prendas de vestir, calzado y otros artículos personales considerados de valor. Con los objetos en su poder, los hombres se retiraron en el mismo auto en el que llegaron. Las indagatorias realizadas posteriormente permitieron identificar a José Miguel 'N' y presentarlo ante la justicia estatal, logrando así su vinculación por robo con violencia ejecutado de noche por dos o más personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora