Chofer de tráiler se estrella con muro de contención en puente del Recinto Fiscal de Nogales

Nogales, Sonora.- La tarde de este jueves 29 de enero de 2026 se registró un fuerte accidente en la zona del Recinto Fiscal de Nogales, Sonora, más específicamente a la altura del Aeropuerto Internacional de Nogales. Un tractocamión se impactó contra un muro de contención en la entrada sur del complejo, lo cual generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencias y afectaciones severas en la circulación vehicular de la zona.

De acuerdo con información preliminar del caso, el percance habría sido originado por una supuesta falla mecánica en el sistema de dirección, lo que llevó al conductor de la unidad, aún sin identificar, a perder el control del volante. A pesar de la magnitud del impacto, el chofer resultó ileso, aunque el vehículo de carga pesada sufrió daños materiales severos, por lo que las autoridades competentes lo declararon con pérdida total.

A la ubicación acudieron los cuerpos de emergencia, así como personal especializado y una grúa de gran capacidad para realizar las maniobras de retiro del vehículo, mismas que presuntamente se extendieron alrededor de tres horas. Durante los trabajos en el área, la vialidad presentó cierres parciales y tránsito lento, mientras las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y tomar rutas alternas a sus respectivos destinos.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron a la zona para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes para tomar conocimiento del caso y deslindar responsabilidades. Según el testimonio de testigos, el operador del tractocamión transitaba a exceso de velocidad, impactando el lado derecho del muro de contención; sin embargo, las autoridades competentes serán quienes esclarezcan los hechos de este accidente que dejó únicamente pérdidas materiales.

Hay que recordar que, el pasado jueves 22 de enero, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) emitió un comunicado para confirmar el fallecimiento de dos personas tras el fuerte accidente vehicular ocurrido sobre la carretera Interestatal 19, muy cerca de Nogales, Arizona. El incidente dejó como detenido a un hombre identificado como Adolfo H. S., a quien se le señala como el presunto responsable de los hechos.

