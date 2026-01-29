Detienen a 'El Mike', señalado por el homicidio de hombre en la colonia Akiwiki de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 29 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel 'N.', alias 'El Mike', por su probable responsabilidad en el homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de un hombre identificado como Francisco Conrado 'N.', en la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con el boletín informativo emitido por la dependencia estatal, el Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba ante el juez durante la audiencia final, en donde se formuló la imputación y se le concedió al sujeto la ampliación del término constitucional para la resolución de su vinculación a proceso. También, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el imputado.

Según los resultados de las investigaciones correspondientes, los hechos por los que se juzga a Miguel Ángel 'N.' se registraron el pasado 20 de noviembre de 2025, cuando el individuo irrumpió en un domicilio que se ubica sobre la calle Pico de Orizaba, perteneciente a la colonia Akiwiki, al sur de la capital sonorense. En el sitio, el sospechoso accionó su arma de fuego de forma directa con la víctima, causándole lesiones mortales.

En el dictamen médico se estableció que las causas del fallecimiento de Francisco Conrado 'N.' se debió a una hemorragia cerebral difusa y traumatismo craneoencefálico severo, derivados de una herida producida por proyectil de arma de fuego. También se indicó que el afectado no estaba armado al momento de este violento ataque ocurrido en el municipio de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de actuar con firmeza contra los generadores de violencia, garantizando procesos penales sólidos, protección a víctimas y testigos, y el cumplimiento estricto de la ley para preservar la seguridad y el estado de derecho en Sonora", se puede leer en la parte final del informe oficial que compartió la autoridad procuradora de justicia en la entidad.

