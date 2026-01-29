Detienen a pareja en garita de Nogales; intentaron cruzar con 900 cartuchos de arma de fuego

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Sonora reveló este jueves que un juez federal inició un procedimiento penal en contra de una pareja detenida en Nogales. Los imputados, identificados como Omar 'N' e Yvanna 'N', enfrentan cargos ante la justicia por su presunta responsabilidad en el ingreso ilegal a suelo mexicano de municiones reservadas para las corporaciones militares.

El órgano jurisdiccional determinó que existen pruebas suficientes para sostener la acusación presentada por el Ministerio Público Federal. Los acontecimientos tuvieron lugar en el punto de revisión de la Garita I Puerta México. Durante las labores de vigilancia y control en los cruces fronterizos, elementos de la Guardia Nacional y agentes de Aduanas, realizaron una inspección a un vehículo que portaba placas de circulación del Estado de Arizona, Estados Unidos.

Al revisar el interior de la unidad, los uniformados localizaron un total de 18 cajas que almacenaban 900 cartuchos útiles de distintos calibres. Dado que este material bélico no contaba con la documentación legal necesaria para su importación y transporte, se procedió al aseguramiento de la mercancía y del automóvil. Tras el hallazgo, tanto los detenidos como los objetos incautados quedaron a disposición de la instancia federal correspondiente.

Dicha dependencia se encargó de integrar la carpeta de investigación con los informes y peritajes balísticos necesarios. Posteriormente, durante la audiencia ante el tribunal, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal validó la legalidad de la captura. Con base en los argumentos expuestos, el juzgador les dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva como medida cautelar, por lo que los señalados deberán permanecer recluidos mientras transcurre el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.

La @FGRMexico obtiene vinculación a proceso contra dos personas detenidas con 900 cartuchos para armas de fuego

?? https://t.co/D6bpqFQ1js pic.twitter.com/lgljwrPgCt — Sonora (@FGR_Sonora) January 29, 2026

Esta resolución judicial forma parte de las tareas permanentes que realiza la institución para combatir los ilícitos del orden federal y reducir el tráfico de armamento en la zona norte del país. La dependencia reitera su disposición para atender las demandas de seguridad de la población. Por tal motivo, se mantiene abierta la invitación a la comunidad para reportar cualquier actividad fuera de la ley a través de la línea telefónica 6622-89-70-45.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR