Diputados de MC baleados en Culiacán: Elizabeth Montoya perdió un ojo y Sergio Torres está delicado

Culiacán, Sinaloa.- Desde ayer miércoles 28 de enero de 2026, la intensa inseguridad que se vive en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, provocó que dos diputados locales, identificados como Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, fueran baleados alrededor de las 12:00 horas en pleno Centro de la ciudad, lo que ocasionó que tuvieran que ser trasladados de emergencia a un hospital cercano con el objetivo de salvaguardar sus vidas.

No obstante, este jueves 29 de enero de 2026 volvió a pronunciarse sobre el caso Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien durante una conferencia de prensa informó que ambos legisladores fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas y su estado de salud se reporta como delicado, por lo que únicamente resta esperar a que en las próximas horas se dé a conocer un diagnóstico más preciso y que su evolución sea favorable.

Elizabeth Montoya perdió un ojo

El excandidato a la Presidencia de México en las elecciones federales de 2024 confirmó que, pese a que la funcionaria ya ha logrado caminar, una de las secuelas más graves del ataque es la pérdida de un ojo, además de presentar algunas lesiones cerebrales. Aunado a ello, el político originario de Zacatecas subrayó que su compañera actualmente puede considerarse fuera de peligro, siempre y cuando continúe bajo los cuidados médicos correspondientes.

Continúan delicados

¿Cómo está Sergio Torres?

Con base exclusivamente en las declaraciones de Álvarez Máynez, será necesario esperar alrededor de 48 horas para que pueda emitirse un diagnóstico definitivo, dejando en claro que por ahora lo más importante es que ambos continúan con vida. Como dato adicional, reveló que los acompañantes resultaron con lesiones menores, ya que los colaboradores del político zacatecano viajaban en la parte trasera del vehículo y los disparos se originaron precisamente desde esa zona.

Trasladan a funcionario

De acuerdo con medios locales, la mañana de este jueves, con la colaboración de los tres órdenes de gobierno, el diputado Sergio Torres fue trasladado en ambulancia a otro hospital de la ciudad de Culiacán. Elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el operativo durante el trayecto, el cual se llevó a cabo desde el bulevar Pedro Infante hasta el nosocomio donde continuará recibiendo atención médica y su respectivo tratamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui