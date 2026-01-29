Ejecutan a balazos a hombre en un taller automotriz y de polarizados en el norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un taller automotriz y de polarizados se convirtió en escenario de una agresión armada en la colonia Gabriel Leyva, ubicada en el sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El violento hecho dejó como saldo a un hombre sin vida, quien fue ejecutado a balazos por gatilleros desconocidos que huyeron del sitio a bordo de un vehículo Kia color blanco con rumbo desconocido, de acuerdo con las versiones preliminares.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando se reportó la presencia de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego sobre la avenida Álvaro Obregón, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Prof. Reynaldo González, en el mencionado asentamiento humano, a unos metros de la escuela de enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Las autoridades no han proporcionado información respecto al presunto o los presuntos agresores de esta agresión. Incluso, de manera preliminar se reportaba que había otra persona lesionada y que habían privado de la libertad a otro hombre, sin embargo, esta información se descartó al no confirmarse por las autoridades", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Aunque el hoy occiso no ha sido identificado oficialmente por las autoridades, empleados del citado negocio y conocidos señalaron que respondía al nombre Jaziel 'N.', de aproximadamente 35 años de edad. Tras ser alertados a través de las líneas de emergencia del 911, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron a la ubicación como primeros respondientes, confirmando el homicidio y delimitando el perímetro con cinta amarilla.

Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo en el sitio, mientras que policías investigadores realizaron las primeras indagatorias para esclarecer los hechos en este homicidio. Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui