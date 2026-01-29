Ejecutan a balazos a un hombre frente a escuela de Tijuana; le dejaron un narcomensaje

Tijuana, Baja California.- La madrugada de este jueves 29 de enero se registró un homicidio por disparos de arma de fuego en la colonia Nuevo Milenio, ubicada en la delegación San Antonio de los Buenos, de Tijuana, Baja California. El cuerpo de un hombre fue encontrado abandonado sobre la vía pública, acompañado de una lona con un narcomensaje de contenido violento dirigido contra un elemento de seguridad.

El reporte se hizo en las calles Karla y Pintores, cerca del número 2985, justo frente a la escuela primaria 'Vicente Lombardo Toledano' y la Telesecundaria número 58. La presencia del cuerpo en las inmediaciones de ambos planteles generó la movilización de corporaciones de seguridad y el cierre temporal del paso vehicular en la zona. Según versiones recabadas en el lugar, elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de vigilancia.

En ese momento escucharon varias detonaciones provenientes de la parte alta de un cerro cercano. Al dirigirse hacia el sitio de donde provenían los disparos, los agentes localizaron a un hombre de alrededor de 30 años de edad, quien yacía boca abajo frente a la entrada principal de los centros educativos y ya no contaba con signos vitales. En el área se localizó una lona blanca con un mensaje amenazante, presuntamente dirigido a un agente en funciones.

Además, fueron encontrados cerca de 15 casquillos percutidos distribuidos sobre el pavimento, lo que sugiere que el ataque ocurrió en ese mismo punto. Tras confirmar el fallecimiento, personal de la Guardia Nacional delimitó el perímetro para preservar el lugar, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y personal pericial acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes, levantar indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a la víctima y determinar a los responsables. Con este hecho, la ciudad de Tijuana supera los 75 homicidios durante el mes de enero de 2026, de acuerdo con datos proporcionados por la propia Fiscalía estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui