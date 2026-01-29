El responsable se dio a la fuga: Fallece ciclista atropellado en carretera Navojoa-Huatabampo

Navojoa, Sonora.- Un lamentable accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles 28 de enero, en la carretera estatal 362, tramo Navojoa - Huatabampo, hecho que resultó en el fallecimiento de una persona del sexo masculino. La víctima, cuya edad se estima alrededor de los 40 años, circulaba por la vía pública cuando fue atropellada por un automóvil, perdiendo la vida en el lugar debido a las graves lesiones que sufrió.

El percance tuvo lugar en las cercanías del motel Exotic, ubicado al suroeste de Navojoa, punto al que acudieron autoridades y servicios de emergencia para atender la situación. Sobre la carpeta asfáltico quedó tendida la bicicleta en la que se desplazaba el ahora occiso. Se trata de una unidad tipo montaña de la marca Huffy, rodado 26 y de color rojo, la cual permaneció en el asfalto como evidencia del atropellamiento.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las características del vehículo responsable ni la identidad de su conductor, ya que este huyó con rumbo desconocido antes de que pudieran arribar los cuerpos de emergencia o seguridad pública. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el área para realizar el resguardo del sirio, con el objetivo de permitir el trabajo de los especialistas.

Esta medida generó una reducción en la fluidez vehicular mientras se efectuaban las tareas de campo. Personal de Servicios Periciales se encargó de procesar la escena, tomando mediciones y recolectando evidencias para establecer cómo sucedieron los hechos y determinar responsabilidades legales. Finalmente, el Servicio Médico Forense procedió con el traslado del cuerpo a sus instalaciones para los trámites de ley.

El afectado viajaba en su bicicleta al momento del accidente

Es importante señalar que la persona fallecida no portaba documentos de identidad entre sus ropas, por lo que permanece en calidad de desconocido a la espera de ser reclamado por sus familiares. Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ya han abierto una carpeta de investigación con el fin de localizar al responsable de este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui