FGJES de Sonora confirma desaparición de mineros en Sinaloa; IDENTIFICAN a dos trabajadores

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que hay una denuncia presentada en Sonora por la desaparición de mineros en Sinaloa, tal como te dio TRIBUNA a conocer ayer que se informó sobre la desaparición de 14 trabajadores presuntamente privados de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que en Sonora se cuenta hasta el momento con una denuncia formal presentada por un familiar de una de las personas desaparecidas, la cual fue remitida a la Fiscalía de Sinaloa para su integración a la carpeta de investigación correspondiente.

#Sonora | Confirmó el Fiscal General de Justicia, Gustavo Rómulo Salas Chávez que hay una denuncia presentada en Sonora sobre la desaparición de 10 mineros en Sinaloa uD83DuDDE3??? pic.twitter.com/0ebTY1URj8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Precisó que, en coordinación y comunicación directa con las autoridades sinaloenses, la FGJES se mantiene en total disposición de coadyuvar en las labores de búsqueda y localización de los trabajadores, quienes se encontraban realizando labores para la minera canadiense Vizsla Silver en un campamento de la zona serrana conocido como La Clementina.

El asunto está debidamente atendido en el estado de Sinaloa y el estado de Sonora se puso a disposición para todo lo que ellos soliciten", señaló el fiscal, al subrayar que por la naturaleza del caso no es posible confirmar cuántas de las personas desaparecidas son originarias de Sonora, aunque reportes iniciales indican que son por lo menos siete.

Identifican a trabajadores

Como se comentó, de acuerdo con información disponible, al menos diez ingenieros y trabajadores vinculados a actividades mineras fueron privados de la libertad por un grupo armado mientras se encontraban en el campamento, sin que hasta ahora la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa haya emitido fichas oficiales para la localización de todos ellos.

uD83DuDEA8La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación de oficio por la desaparición de 10 personas en Concordia, presuntamente vinculadas a una empresa minera de la región.



Informaron que el reporte se recibió el 24 de enero vía 911 y activó de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/aT07zT19IP — Azucena Uresti (@azucenau) January 29, 2026

No obstante, en fuentes abiertas y reportes difundidos en redes sociales, así como información compartida por otras fiscalías estatales, se han dado a conocer identidades de algunos de los trabajadores desaparecidos. Entre ellos se encuentran Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien hasta el momento cuenta con una ficha oficial de búsqueda, y José Antonio Jiménez Nevárez, además de otros nombres que han circulado en plataformas digitales.

La Fiscalía de Sonora reiteró que continuará brindando apoyo, hasta el límite de sus capacidades, a los requerimientos que realice la Fiscalía de Sinaloa, con el objetivo de contribuir a la localización y esclarecimiento de los hechos. Mientras que la Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación de oficio por la desaparición de 10 personas en Concordia, presuntamente vinculadas a una empresa minera de la región. Informaron que el reporte se recibió el 24 de enero vía 911 y activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Lo que sucedió en Sinaloa es verdaderamente espantoso.



Un grupo armado secuestró a 14 mineros que trabajaban para la empresa Vizsla Silver, los sacaron por la fuerza del fraccionamiento donde vivían el pasado 23 de enero.



Ya llevan más de 6 días desaparecidos y hasta ahora… pic.twitter.com/HIrDtRgWLk — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui