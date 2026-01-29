Golpeó a su expareja hasta matarla: Capturan y procesan a Abel por feminicidio en Edomex

Toluca, Estado de México.- Autoridades judiciales del Estado de México determinaron iniciar un proceso penal en contra de un individuo identificado como Abel 'N', quien fue detenido por el asesinato de su expareja sentimental. La Fiscalía estatal presentó pruebas suficientes para imputarle su probable participación en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer con quien sostuvo una relación amorosa en el pasado.

Los reportes de la carpeta de investigación señalan que los hechos tuvieron lugar en el municipio de Huixquilucan. En ese momento, la víctima y el acusado se encontraban en la vía pública, dentro de la colonia San Fernando. Durante el encuentro, se presume que Abel 'N' atacó a la mujer utilizando un objeto contundente, causándole lesiones graves que provocaron que perdiera la vida en el lugar, antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras el hallazgo el cuerpo, el Ministerio Público comenzó las indagatorias necesarias para esclarecer lo sucedido. La información recabada permitió señalar al detenido como el posible responsable de la agresión. Con estos datos, se solicitó una orden de captura, la cual fue ejecutado por agentes de la corporación. Posteriormente, el sujeto fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Durante la audiencia, el juez revisó las evidencias aportadas y consideró que existen indicios bastantes para continuar con el juicio. Por ello, dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra el señalado, lo que garantiza que este permanecerá recluido mientras avanza el caso. Asimismo, la autoridad fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la etapa de investigación, tiempo durante el cual se podrán sumar más pruebas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM