Impactante hallazgo en Celaya: Vehículo en llamas ocultaba un cadáver en la colonia Gobernadores

Celaya, Guanajuato. - La mañana de este jueves 29 de enero de 2029 fue localizado un cuerpo sin vida al interior de un vehículo que se incendiaba sobre la calle Severo Castillo, en la colonia Gobernadores de Celaya, ubicada en el municipio de Celaya, Guanajuato. De acuerdo con medios locales, todo comenzó a partir del reporte de un automóvil que estaba envuelto en llamas sobre un camino de terracería, a un costado de un canal.

En un primer momento, los primeros respondientes fueron elementos de la Policía Municipal, así como personal del Cuerpo de Bomberos y rescatistas; sin embargo, mientras intentaban sofocar las intensas llamas, los tragahumos se percataron de la presencia de un cadáver al interior del automóvil compacto, de color blanco, el cual precisamente no contaba con placas de circulación.

Por lo anterior, se notificó de inmediato a las autoridades ministeriales y, cuando finalmente arribaron a la escena, el área tuvo que ser acordonada para evitar la contaminación de indicios y permitir que los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran su labor. En el sitio se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, además del levantamiento de evidencias que ayudarán a esclarecer los hechos.

El cuerpo todavía no ha sido identificado

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad del occiso, así como su sexo; además, las autoridades continúan trabajando para determinar el móvil del crimen. Cabe señalar que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización.

En otro asunto de características similares, ocurrido durante la madrugada de este miércoles 28 de enero, se reportó una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Antonio de Gallardo, en el municipio de Celaya, Guanajuato. De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se registró en el cruce de las calles Ferrocarril y Adolfo López Mateos, donde vecinos alertaron a los uniformados sobre una camioneta envuelta en llamas que, debido a la pirotecnia que transportaba, provocó el incendio, el cual por fortuna no dejó personas lesionadas.

