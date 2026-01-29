Junto con su AMANTE, mujer planeó y ejecutó el ASESINATO de su esposo; así la capturaron en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades el estado de Oaxaca detuvieron a una mujer, de nombre no revelado, que permanecía prófuga de la justicia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Presuntamente, la fémina habría orquestado el asesinato de su esposo; tuvo la idea, dio la instrucción para cometer el crimen y luego huyó. Esta detención fue confirmada por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGE), Bernardo Rodríguez Alamilla.

En un mensaje, el funcionario señaló que, tras su captura, la imputada fue trasladada a Chiapas para quedar a disposición de la autoridad judicial que lleva el caso.

El crimen ocurrió en agosto de 2024

De acuerdo con la investigación penal, el asesinato se registró el 10 de agosto de 2024, dentro de una vivienda ubicada en la colonia Las Águilas, en la capital chiapaneca. En ese momento, la víctima (esposo de la acusada) se encontraba sola en el domicilio, cuando un hombre ingresó al inmueble y abrió fuego en su contra. Los impactos de arma de fuego le provocaron lesiones mortales, por lo que falleció en el lugar.

Luego del ataque armado, el agresor se llevó diversos objetos, entre ellos una laptop, un teléfono celular, una mochila y dinero en efectivo. Posteriormente, escapó a bordo de un taxi, lo que dificultó su localización inmediata. Las indagatorias apuntan a que la ahora detenida mantenía una relación sentimental con la persona que habría ejecutado el homicidio. De acuerdo con la fiscalía, ella habría solicitado directamente a este individuo que cometiera el asesinato.

Investigación revela planeación previa

Los avances del caso permitieron establecer que el homicidio no se trató de un hecho fortuito. Las autoridades determinaron que el crimen fue preparado con varios meses de antelación. Como parte de las pruebas integradas a la carpeta de investigación, se encontraron mensajes y audios enviados por la esposa de la víctima al presunto autor material. Estos registros, fechados el 17 de mayo de 2024, fueron considerados elementos clave para acreditar su posible participación directa en la planeación del asesinato.

Tras varios meses prófuga, la mujer fue localizada en territorio oaxaqueño gracias al seguimiento de indicios y rastrosobtenidos durante las investigaciones. Su detención se logró mediante un operativo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad.

En el despliegue participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, en conjunto con la Comandancia Local de Huajuapan de León y la Comandancia de Delitos de Alto Impacto, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Una vez asegurada, la imputada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y trasladada a Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui