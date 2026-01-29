Justicia para Paola Bañuelos: Declaran culpable a Sergio Daniel por su asesinato en Mexicali

Mexicali, Baja California.- El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Baja California emitió un fallo condenatorio contra Sergio Daniel 'N', al comprobarse su plena responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y feminicidio. La víctima fue Paola Andrea Bañuelos, una estudiante de Psicología de 23 años de edad, cuyo crimen fue cometido en julio de 2024, en el municipio de Mexicali.

Durante la audiencia realizada este jueves 29 de enero, se expuso la reconstrucción de los hechos ocurridos la madrugada del 8 de julio de ese año. Aquella noche, la joven solicitó un servicio de transporte por aplicación al salir de un establecimiento nocturno en el bulevar Benito Juárez. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue localizado 3 días después, el 11 de julio, en un terreno baldío del Valle de Mexicali.

Para sustentar la acusación, la autoridad judicial valoró un conjunto sólido de evidencias científicas y tecnológicas. Los peritajes genéticos fueron determinantes, pues se detectó material biológico del acusado bajo las uñas de la víctima, lo que demostró que ella intentó defenderse hasta el último momento. De igual forma, el agresor presentaba lesiones físicas recientes que coincidían con los rastros forenses analizados.

Sumado a lo anterior, se integraron al expediente los registros de geolocalización satelital (GPS) del automóvil y las grabaciones captadas por las cámaras del sistema C5. Estos datos permitieron trazar la ruta exacta que siguió el conductor, evidenciando que se desvió del trayecto original para privar de la libertad a la pasajera y posteriormente cometer el crimen. El juez enfatizó que las acciones se ejecutaron con ventaja y violencia por razones de género.

Durante la sesión, la autoridad manifestó ante los padres de la joven que, pese a su ausencia, Paola Andrea logró hacerse escuchar mediante la contundencia de las pruebas recabadas. El proceso legal continuará en una próxima etapa programada para el 4 de febrero, fecha en la que se establecerán los años a cumplir en prisión y el monto para la reparación del daño.

La Fiscalía estatal adelantó que solicitará una sentencia que supere los 120 años de cárcel. Por su parte, la familia de la víctima expresó que este veredicto constituye un avance fundamental para obtener justicia tras meses de espera.

Fuente: Tribuna del Yaqui