Le dicen 'El Agua Helada': Atacan a balazos a hombre en un presunto 'tiradero' de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche del miércoles 28 de enero de 2026, una persona del sexo masculino resultó lesionada tras ser víctima de un ataque armado en un domicilio de la colonia Nuevo Hermosillo, ubicada en el sector sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Las primeras versiones indican que dos sujetos, de estatura baja, fueron señalados como presuntos responsables del violento hecho, quienes habrían huido con rumbo a la colonia Arboledas.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 22:11 horas, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre avenida Remanso, entre calles Capomo y Porogui. A su arribo, elementos de Seguridad Pública confirmaron la presencia del sujeto lesionado, identificado como Francisco, de 35 años de edad, quien presentaba al menos dos heridas de bala en su superficie corporal.

En el lugar se contó con la intervención de la Policía Municipal de Hermosillo y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes se encargaron de acordonar y resguardar el perímetro, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana auxiliaron a la víctima y posteriormente efectuaron su traslado al Hospital General del Estado, en donde permanece bajo atención médica, sin que se tenga información actualizada sobre su estado de salud.

Hieren a balazos a hombre en la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la capital sonorense.

Trascendió de manera extraoficial que los agresores habrían tocado a la puerta principal del inmueble, el cual actuaba como supuesto tiradero de droga, versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de las indagatorias y levantamiento de indicios, incluso se reportó que en el lugar se encontraron sustancias ilícitas y envoltorios vacíos.

Vecinos del sector reconocieron al individuo con el apodo de 'El Agua Helada', quien quedó tendido en el lugar del ataque con visibles heridas de balas antes de ser auxiliado por los socorristas. Aunque hay versiones que indican que su estado de salud se mantiene como grave, las autoridades aún no han compartido algún pronunciamiento oficial, en tanto se mantienen las averiguaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los atacantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui