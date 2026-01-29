Lo aplastó una barda: Muere hombre mientras realizaba trabajos de demolición en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La tarde de este jueves 29 de enero de 2026 se registró un trágico suceso en la colonia Las Torres 4, al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, luego de que un trabajador perdió la vida en lo que fue catalogado como un accidente laboral. Los primeros reportes refieren que el hoy occiso, identificado como Francisco, de 54 años de edad, se encontraba realizando tareas de demolición cuando una barda le cayó encima, provocándole una muerte instantánea.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales y nacionales, el fatal suceso se registró alrededor de las 12:00 horas y tuvo lugar sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Montecarlo, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras recibir el reporte sobre una persona lesionada por la caída de una estructura. Personal de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey localizaron al hombre prensado entre una barda perimetral y una losa de concreto.

El informe oficial señala que el fallecido estaba en la parte superior del inmueble, realizando ranuras en la losa con la intención de debilitarla de forma controlada, sin afectar la barda posterior del predio. Sin embargo, durante el procedimiento, la losa cedió de manera repentina y cayó sobre el trabajador, quien quedó atrapado por el brazo y la cabeza entre los escombros y la barda. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja arribaron a la ubicación.

Después de la respectiva valoración, los socorristas declararon que el individuo ya no contaba con signos vitales, confirmando que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Una vez que se constató el fallecimiento, el perímetro quedó acordonado para felicitar las maniobras de los servicios de emergencias y salvaguardar la integridad tanto de los rescatistas como la de los otros trabajadores que se encontraban ahí.

El área quedó resguardada por elementos de Fuerza Civil, mientras que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como de la Dirección de Inspecciones de la Secretaría del Trabajo, se encargaron de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. En el lugar también se contó con la presencia por parte de la Policía Estatal, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Bomberos de Nuevo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui