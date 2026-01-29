Lo arrestan por desacatar orden de restricción y hostigar a su esposa en vivienda de Torreón

Torreón, Coahuila.- Un hombre identificado como Héctor 'N.', de 44 años de edad, fue detenido por un caso de violencia familiar, a pesar de contar con una medida de restricción vigente dictada por la autoridad judicial en el municipio de Torreón, Coahuila. El reporte se registró desde un domicilio que se ubica en la colonia Villas Zaragoza, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) se movilizaron a la ubicación.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades locales, los hechos se registraron la mañana del miércoles 28 de enero de 2026, alrededor de las 08:00 horas, cuando los agentes policiacos fueron alertados acerca de una situación de violencia familiar en el mencionado asentamiento humano. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con la víctima, identificada como Montserrat, quien en ese momento se encontraba alterada.

La mujer relató que, momentos antes, su esposo había permanecido durante varias horas en el exterior de su vivienda, causándole molestias y temor, ignorando una medida de restricción vigente. La presencia del sujeto generó un ambiente de tensión e inseguridad, por lo que la fémina decidió solicitar apoyo de la corporación de seguridad mediante las líneas de emergencias del 911, es por ello que se desplegó un operativo policiaco en el sector.

Hombre ignora orden de restricción y es detenido por violencia familiar en Torreón.

Después de tomar conocimiento del caso y corroborar el incumplimiento de la medida de restricción, los uniformados procedieron a informarle a Héctor 'N.' que sería puesto a disposición del Juez Calificador, quedando a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal conforme a derecho. Afortunadamente, la víctima no resultó lesionada físicamente, únicamente se notaba inquieta.

En otro caso de violencia familiar ocurrido el pasado 17 de enero de 2026, la Policía Municipal de Torreón concretó la detención de un adulto mayor identificado como Miguel 'N.', de 72 años de edad, luego de ser señalado de violentar a su esposa en el interior de una vivienda que se encuentra en la colonia Fidel Velázquez. Frente a los agentes, la víctima, una mujer de 66 años, señaló directamente al presunto agresor.

Fuente: Tribuna del Yaqui