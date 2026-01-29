Macabro hallazgo en Ciudad Obregón: Elena es la mujer localizada envuelta en una sábana blanca

Ciudad Obregón, Sonora. - La madrugada del pasado miércoles 28 de enero de 2026, diversas autoridades policiacas acudieron a un punto específico de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara la presencia de un cuerpo sin vida en la calle Ímuris, entre las vialidades Morelos y el canal Bajo, en inmediaciones de la colonia Ladrillera, al poniente de Ciudad Obregón. Este hecho macabro finalmente obtuvo este jueves 29 de enero nuevos avances que acercan cada vez más a las autoridades a que se haga justicia.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como Elena R. Z., de 26 años de edad, con domicilio en la Comisaría de Esperanza. Incluso, los familiares de la occisa comparecieron ante el Agente del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos, ya que las investigaciones quedaron a cargo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Es importante destacar que los restos de la mujer fueron localizados envueltos en una sábana blanca y con varias ataduras hechas con cuerda de nylon amarilla; además, el cuerpo fue abandonado junto a un vehículo tipo vagoneta de color blanco. Los últimos reportes indicaron que la joven falleció a causa de un impacto de bala en la cabeza, convirtiéndose así en una víctima más de la violencia que afecta a todo el estado de Sonora.

Se llamaba Elena

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se han reportado sospechosos ni personas detenidas; sin embargo, en este medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización que pueda surgir en los próximos días, misma que será informada a través de fuentes oficiales como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, instancia que continúa siguiendo las pistas de este crimen que permanece sin resolver.

#Seguridad | Alerta en San Pedro Garza García: Riña entre jóvenes primos termina con una víctima herida??uD83DuDCA5https://t.co/N6gfoloTnq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

En otro asunto, como te informamos previamente en TRIBUNA, la fiscalía estatal dio a conocer que fueron vinculados a proceso dos hombres, señalados como presuntos responsables de la desaparición y muerte de Nancy Jazmín. Cabe recordar que a la joven se le perdió completamente el rastro el pasado 10 de enero de 2026, y ahora sus presuntos feminicidas, Anselmo 'N' y Josué Noé 'N', podrían pasar un largo periodo tras las rejas.

Fuente: Tribuna del Yaqui