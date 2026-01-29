Mariana Vianey tiene solo 15 años y está desaparecida en Nogales; piden ayuda para hallarla

Nogales, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una alerta este jueves con el propósito de dar con el paradero de Mariana Vianey González López, adolescente de 15 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado martes 27 de enero. Según los datos recabados en el reporte, el último sitio donde se le vio fue en la ciudad de Nogales, donde tiene su domicilio.

Para facilitar las labores de rastreo y ayudar a la población a reconocerla, se han difundido sus características físicas y datos generales. Mariana Vianey es de complexión robusta, tez blanca y una estatura aproximada de 1.60 metros, con un peso estimado de 56 kilos. Sus ojos son de color café y tamaño mediano, su boca es mediana y de labios delgados, mientras que su cabello es negro, liso y de longitud media.

En cuanto a sus señas particulares, la ficha señala que Mariana posee una perforación con arete en el lado izquierdo de la nariz y cuenta con un tatuaje ubicado debajo del pecho que consiste en tres números siete. El documento no precisa en cuál de los costados se halla este diseño. Las autoridades solicitan a cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación o trayecto que se comunique a los canales habilitados.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a MARIANA VIANEY GONZALEZ LOPEZ. Cualquier información, al correo o teléfono: comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx y al número telefónico 66222297369. La información será usada de manera anónima", se lee en el comunicado.

Otro caso desaparición ocurrió recientemente en Ciudad Obregón. Se trata de Carolina Piña Solano, de quien su familia no sabe nada desde hace varios días, por lo cual se está pidiendo a la población su ayuda para la pronta localización de la mujer. Familiares y colectivos de búsqueda solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Piña Solano, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 18 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui