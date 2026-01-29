Muere hombre luego de sufrir una descarga eléctrica en la azotea de una vivienda en Torreón

Torreón, Coahuila.- La tarde del miércoles 28 de enero de 2026, un hombre perdió la vida tras haber sufrido una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de albañilería en un domicilio de la colonia Ampliación Zaragoza Sur, ubicada en el sector sur de la ciudad de Torreón, Coahuila. Hasta el momento, las autoridades no han compartido las causas que derivaron en el choque eléctrico, mismo que proyectó al trabajar y lo dejó inconsciente.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:24 horas, cuando el hoy occiso trabajaba en la azotea de una vivienda situada en el cruce de las calles Calandria y Lago Argentino, en el mencionado asentamiento humano. Tras percatarse de lo ocurrido, familiares de la víctima solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias del 911.

Frente a la urgencia, los ahí presentes decidieron realizar el traslado inmediato del individuo, quien fue identificado como Tomás, de 37 años de edad, a bordo de una camioneta Cadillac SRX, color blanco, hacia un centro médico. A lo largo del trayecto, una unidad de la Cruz Roja Mexicana logró interceptar el vehículo sobre la calle Lago Superior. En ese momento, los paramédicos valoraron al sujeto y constataron que ya no contaba con signos vitales.

Fallece hombre de 37 años por descarga eléctrica en la colonia Ampliación Zaragoza Sur.



Posteriormente, los socorristas notificaron a las autoridades competentes, por lo que personal del Servicio Médico Forense (Semefo), adscritos a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y procedieron con retirar el cadáver, el cual permanecía dentro de la camioneta. Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro local.

Al cadáver se le practicará la autopsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento y continuar con las investigaciones pertinentes. Una situación similar ocurrió el martes 27 de enero, pero en el municipio de Saltillo, en donde un José Santos, de 64 años de edad, murió en una Estación de Bomberos tras ser llevado por su hija. Trascendió que el sexagenario padecía diabetes e hipertensión.

