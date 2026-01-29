Patrulla de la AMIC provoca choque al norte de Hermosillo; automovilista resultó lesionado

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este jueves 29 de enero, se registró un accidente de tránsito en el sector norte de Hermosillo, en el que se vio involucrado una camioneta de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y un automóvil deportivo. Los hechos tuvieron lugar sobre el bulevar Progreso, justo a la altura del cruce con la avenida Banús, una zona de alto flujo vehicular en la capital sonorense.

De acuerdo con los datos recabados, el suceso se dio cuando ambos automóviles se desplazaban en dirección de poniente a oriente. En cierto momento, el conductor de la pick up rotulada con los logotipos de la corporación estatal realizó una maniobra de viraje intempestiva. Se presume que el operador de la patrulla trató de efectuar una vuelta en un punto donde dicha acción no está permitida, obstruyendo el paso del otro vehículo.

A raíz de este movimiento inesperado, un Ford Mustang de color blanco, que circulaba por la misma vía, terminó chocando su parte frontal contra el costado lateral de la camioneta de la AMIC. El impacto ocurrió aproximadamente a las 10:00 horas de este jueves, generando daños visibles en la carrocería de ambas unidades y deteniendo momentáneamente el tránsito en el área.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar el estado de salud del hombre que conducía el sedán blanco. Tras una revisión en el sitio, el personal médico determinó que las afectaciones físicas que presentaba el ciudadano no ponían en riesgo su integridad, por lo que se descartó la necesidad de realizar un traslado hacia un hospital. Por el momento se desconoce su identidad, solo se sabe que se trata de un masculino.

Los dos automóviles que se vieron involucrados en el percance

Finalmente, agentes de la Policía de Tránsito Municipal de Hermosillo arribaron a la escena para tomar control de la situación. Dicha autoridad se encargó de recabar los testimonios y evidencias necesarias para elaborar el reporte correspondiente, con el fin de establecer las responsabilidades sobre los daños materiales causados durante este incidente vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui