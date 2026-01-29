¿Qué pasó en la Doctores HOY? Esto se sabe del ASESINATO de una pareja frente a taquería de CDMX

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 29 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un amplio operativo de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara una agresión armada contra dos personas en la colonia Doctores. Este hecho violento dejó dos víctimas mortales, cuyas identidades se desconocen.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron este jueves 29 de enero, alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Doctor Rafael Norma y Doctor Barragán, en la colonia ya mencionada, en el sector centro de la capital mexicana. En ese punto, un hombre y una mujer, quienes no han sido identificados, fueron atacados a balazos cuando se encontraban en la vía pública, muy cerca de un establecimiento de venta de alimentos tipo taquería.

Violenta madrugada en la #Doctores: uD83DuDE94 un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros frente a una taquería en la alcaldía #Cuauhtémoc.



Autoridades acordonaron la zona tras el hallazgo de las víctimas; los agresores habrían escapado en una motocicleta y aún no hay detenidos.… pic.twitter.com/99KNNu4BM9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2026

Tras la balacera, los presuntos sicarios responsables huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos del sector que escucharon las fuertes detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes solicitaron el apoyo de servicios médicos.

Sin embargo, los paramédicos nada pudieron hacer por las víctimas; solo confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el hombre tenía aproximadamente 38 años de edad, mientras que la mujer rondaba los 28 años. Sus nombres no han sido revelados.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron con la recolección de indicios balísticos, así como otros elementos que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Autoridades señalaron que en la esquina donde ocurrieron los hechos existe una cámara de videovigilancia de la SSC, cuyas grabaciones podrían resultar clave para el esclarecimiento del caso.

En tanto, la zona permaneció acordonada durante varias horas, con el fin de permitir las labores periciales y garantizar la seguridad de los transeúntes, restricción que se mantuvo hasta la mañana de este jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui