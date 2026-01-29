Resultados positivos en seguridad en Ciudad de Obregón: 282 armas son aseguradas y 97 mil dosis de droga son incautadas

Ciudad Obregón, Sonora.- Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno lograron resultados relevantes en materia de seguridad pública, como parte del trabajo coordinado en el municipio de Cajeme.

Durante este periodo, se aseguraron 282 armas de fuego y 10 mil 542 cartuchos útiles, como resultado de operativos conjuntos realizados por las diferentes corporaciones de seguridad.

En acciones relacionadas con movilidad y prevención del delito, se detuvieron tres mil 409 motocicletas y 314 vehículos por diversas faltas administrativas y hechos delictivos. Asimismo, se logró la recuperación de 47 motocicletas y 64 vehículos que contaban con reporte de robo.

En el combate al narcomenudeo, las autoridades aseguraron un total de 97 mil 129 dosis de diferentes tipos de droga. Además, 144 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y mil 744 ante el Juez Cívico.

Fuente: Tribuna del Yaqui