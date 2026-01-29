Sorprenden a automovilista que transportaba 225 kilos de narcóticos en carretera de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades federales confirmaron este jueves el inicio de un procedimiento penal en contra de un sujeto identificado como José 'N'. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en el Estado de Sonora, presentó ante el juez las pruebas necesarias para sostener la probable responsabilidad del imputado en delitos contra la salud, referente al traslado de sustancias ilícitas.

El origen de este caso se sitúa en una revisión de vehículo efectuada por integrantes de la Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron en un punto de inspección militar localizado en el kilómetro 75+400 de la carretera estatal 040, en el tramo Golfo de Santa Clara - San Luis Río Colorado. En dicha ubicación, el personal de seguridad procedió a inspeccionar el automóvil tipo pick up que conducía el ahora detenido.

Durante esta acción, los agentes descubrieron una carga considerable de drogas. El reporte detalla el aseguramiento de 211 kilos con 20 gramos y 800 miligramos de metanfetamina, sumado a 13 kilos 452 gramos con 900 miligramos de marihuana. Asimismo, se encontraron 963 gramos con 800 miligramos de fentanilo. El peso total de los estupefacientes incautados alcanza los 225 kilos 537 gramos y 500 miligramos.

Con base en estos hallazgos, el Ministerio Público Federal integró la carpeta de investigación y expuso el asunto ante la autoridad judicial competente. Tras valorar los datos aportados, el juez dictó el auto de vinculación a proceso e impuso la prisión preventiva como medida cautelar obligatoria. Por disposición del juzgador, José 'N' permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, Baja California.

Asimismo, se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se podrán recabar mayores datos de prueba. Cabe recordar que el imputado mantiene su presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia condenatoria firme.

