Tragedia en León: Madre e hijo mueren tras ataque armado; cuerpos fueron hallados en un domicilio

León, Guanajuato. - La mañana de este jueves 29 de enero de 2026 se registró un ataque armado que dejó una escena de terror tras el fallecimiento de una madre y su hijo en el circuito del Parque Colombia, ubicado en la ciudad de León, Guanajuato. Cabe señalar que se trata de una zona donde este tipo de hechos violentos no son ajenos, situación que ha generado temor constante entre las personas que tienen su domicilio en las inmediaciones.

De acuerdo con información de Milenio, fueron los propios vecinos quienes, tras escuchar fuertes detonaciones de arma de fuego, se comunicaron de inmediato a la línea de emergencias 911. Minutos después arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal de León, así como efectivos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas detenidas ni sospechosas.

En lo que respecta al hallazgo de los cuerpos, este ocurrió al ingresar a un domicilio donde se localizó a una mujer de aproximadamente 50 años de edad y a un joven de alrededor de 22 años, ambos con múltiples impactos de arma de fuego. Paramédicos acudieron de inmediato con la intención de brindarles auxilio; sin embargo, lamentablemente ya no pudieron hacer nada, pues ninguna de las víctimas presentaba signos vitales.

No lograron salvarles la vida

Posteriormente, el área fue acordonada por las corporaciones de seguridad con el fin de preservar la escena del crimen, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas.

#Sonora | Pilotos sonorenses cumplen casi siete años presos en Venezuela sin sentencia; familiares denuncian irregularidades ??https://t.co/NEr02JKkO1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA este mismo día, pero sobre la calle Severo Castillo, en la colonia Gobernadores de Celaya, ubicada en el municipio de Celaya, elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte de un vehículo que se incendiaba; sin embargo, se llevaron una fuerte impresión cuando, al revisar el interior, descubrieron un cuerpo calcinado que hasta el momento no ha sido identificado.

Fuente: Tribuna del Yaqui