"Vamos a ir a Sinaloa": Claudia Sheinbaum sobre ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Ciudad de México. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este jueves 29 de enero de 2026, durante la tradicional conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, abordó algunos temas de especial interés para la ciudadanía, entre ellos uno de los que más repercutió ayer: el ataque a balazos contra dos diputados en pleno Centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Para comenzar, resumiendo un poco de lo informado en TRIBUNA el pasado miércoles, alrededor de las 12:00 horas, mientras Sergio Torres y Elizabeth Montoya se desplazaban a bordo de una camioneta Audi, fueron interceptados y resultaron gravemente heridos. Incluso un miembro del equipo de trabajo de Movimiento Ciudadano sufrió lesiones que, por fortuna, no ponen en riesgo su vida.

Claudia Sheinbaum

La mandataria mexicana señaló que, efectivamente, el Gabinete de Seguridad está trabajando de manera coordinada con el gobierno de Sinaloa con el único objetivo de capturar a los responsables. Asimismo, añadió que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya se comunicó con el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a quien se le ofreció el respaldo total de la Federación.

Claudia Sheinbaum Pardo

Viajará a Sinaloa

Se espera que próximamente Sheinbaum Pardo viaje a Sinaloa acompañada por el Gabinete de Seguridad, donde se reunirá con ciudadanos y empresarios "para evaluar la situación". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay una fecha específica, pero la presidenta confía en que podría ser la próxima semana o la siguiente. En TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier actualización conforme se acerquen los días.

Conferencia de prensa matutina. Jueves 29 de enero 2026 https://t.co/MJo5Hg7D5v — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

Actualización sobre el intento de homicidio

Según información extraoficial, los atacantes, una vez cometido el ataque, huyeron a bordo de un vehículo tipo sedán, el cual abandonaron en un lugar cercano a la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde despojaron de su unidad a un ciudadano. Esta camioneta robada fue localizada unas horas más tarde en el segundo nivel del estacionamiento de una plaza comercial.

Fuente: Tribuna del Yaqui