Vinculan a proceso a dos sujetos por el caso de Nancy Jazmín en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La investigación por el feminicidio de Nancy Jazmín en Ciudad Obregón dio un paso clave en el ámbito judicial. Este jueves 29 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la vinculación a proceso de dos hombres, señalados como presuntos responsables de su desaparición y muerte, un caso que impactó gravemente a Cajeme a inicios de año.

Vinculan a proceso a dos presuntos responsables por el caso de Nancy Jazmín

La FGJES informó que este miércoles 28 de enero de 2026 se realizó la audiencia de vinculación a proceso relacionada con los hechos en los que perdió la vida Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Durante la sesión, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Carlos Anselmo 'N' y Josué Noé 'N'.

#Seguridad | Ciudad Obregón: Desmantelan célula criminal vinculada al secuestro y asesinato de Nancy Jazmín uD83DuDD2B??uD83DuDEA8https://t.co/OWU1wNTg62 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Ambos sujetos fueron imputados tras acreditarse su probable participación en los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa, al establecerse que formaban parte de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Cajeme. Como parte de la resolución judicial, el juez impuso a los dos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá fortalecer los elementos probatorios para sustentar su acusación y avanzar hacia la etapa intermedia del juicio.

Investigación inició tras la desaparición reportada el 10 de enero

De acuerdo con la FGJES, la resolución judicial es resultado de una serie de acciones de investigación iniciadas tras la desaparición de Nancy Jazmín, la cual fue reportada el 10 de enero de 2026. A partir de ese momento, se desplegaron labores ministeriales, de campo y de análisis que permitieron establecer líneas claras sobre los responsables.

FGJES obtiene vinculación a proceso de dos sujetos por el caso de Nancy Jazmín en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 29 de enero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que este 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso… pic.twitter.com/XfA2D4amiD — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 29, 2026

Posteriormente, los operativos derivados del hallazgo de la víctima llevaron a la identificación y desarticulación de una célula generadora de violencia, presuntamente involucrada en diversos hechos delictivos de alto impacto en Ciudad Obregón.

La Fiscalía de Sonora aseguró que dará continuidad al proceso penal con el objetivo de acreditar plenamente la responsabilidad de los imputados en los hechos que se les atribuyen. La institución reiteró que, conforme avance el caso, solicitará la pena más alta que en derecho proceda, en apego a la legislación vigente y como parte de su estrategia para combatir la violencia y garantizar justicia a las víctimas en el sur del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora