Accidente vial en la salida norte de Ciudad Obregón deja un motociclista lesionado de gravedad

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 3 de enero de 2026 se reportó un accidente vial sobre la Carretera Internacional México 15, en el tramo que conecta a la comisaría de Esperanza con Ciudad Obregón, Sonora, donde el conductor de una motocicleta resultó gravemente lesionado luego de ser impactado por un camión cisterna. Hasta el momento se desconoce la identidad, así como los datos generales de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto el operador de la unidad de carga como el motociclista se desplazaban en sentido de sur a norte sobre la rúa federal; sin embargo, el tripulante del vehículo ligero habría intentado rebasar por la área de acotamiento. Fue en ese momento cuando se produjo el choque frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), generando una fuerte movilización en el mencionado sector.

El afectado se encuentra en calidad de desconocido, aunque trascendió de forma preliminar que vestía una camiseta de color gris y un pantalón caqui. Luego de ser alertados sobre la situación paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribaron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria al motociclista, para posteriormente trasladarlo a bordo de una ambulancia a un hospital de la cabecera municipal de Cajeme y que reciba atención médica especializada.

Accidente en la salida norte de Ciudad Obregón deja un motociclista gravemente lesionado.

Al lugar también acudieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal, así como de la Guardia Nacional División Caminos, para realizar las diligencias correspondientes, esclarecer los hechos y deslindar responsables en este percance carretero. Debido a las circunstancias del incidente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudió a la ubicación para realizar las averiguaciones correspondientes del caso.

En la zona quedó tirada una motocicleta Italika FT150 color gris, vehículo en el que circulaba el lesionado, quien presta sus servicios para la plataforma de entrega de comida de DiDi. Los informes preliminares indican que el estado de salud del motociclista se reporta como grave, pero no se tiene conocimiento de la magnitud de sus lesiones, por lo que se espera tener nueva información en las próximas horas.

La víctima era repartidor de la plataforma DiDi Food.

Fuente: Tribuna del Yaqui