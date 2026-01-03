Aún no identifican a senderista que perdió la vida en el cerro Tetakawi; revelan datos personales

San Carlos, Sonora.- El viernes 2 de enero de 2026 se registró un fatal accidente en el cerro Tetakawi que se ubica en la localidad de San Carlos, perteneciente al municipio de Guaymas, Sonora. Un testigo, identificado como parte del grupo 'Explorando con Manuel', reportó haber visto a una persona perder el equilibrio y caer hacia un barranco situado del lado del bulevar Tetakawi. Horas más tarde, el titular de Protección Civil Municipal, José Ángel Burruel Mariscal, confirmó la muerte un senderismo que se encuentra en calidad de desconocido.

De acuerdo con un reporte actualizado, el cadáver del hoy occiso permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y aún no ha sido reclamado legalmente. Sin embargo, informes extraoficiales señalan que se trata de un masculino de entre 27 a 35 años de edad, de tez morena clara, complexión regular y una estatura aproximada de 1.65 metros. Un helicóptero de la Secretaría de Marina (Marina) realizó las maniobras necesarias para rescatar el cuerpo.

Trascendió que el fallecido vestía una playera color azul, camiseta interior gris, pantalón de mezclilla azul, lentes con mica tornasol, botas color beige de talla 26, así como bóxer, calcetines y cinto de tela de color negro. Las autoridades de Sonora solicitan apoyo por parte de la ciudadanía para lograr que el individuo pueda ser identificado, señalando la importancia de aportar cualquier dato, por más pequeño que parezca, para localizar a sus familiares.

Se dijo de manera preliminar que el hombre realizaba una escalada en solitario y, al momento de ser rescatado, no llevaba consigo documentos oficiales para determinar su identidad. Se estima que la caída se produjo desde una altura aproximada de 50 metros, terminando en una zona de difícil acceso debido al accidentado terreno. Personal del Departamento de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil de Guaymas también participaron en las acciones.

Mientras se espera lograr la identificación de la víctima mortal, las autoridades competentes reiteraron el llamado a la prudencia, recordando que el ascenso al cerro Tetakawi es una actividad de riesgo que requiere preparación y precaución, por lo que no está recomendada para personas sin experiencia en este tipo de terrenos. Es por ello que se recomienda que, en caso de realizar este tipo de excursiones, se haga acompañado de personal capacitado.

Fuente: Tribuna del Yaqui