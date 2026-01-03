Balacera en Urbi Villa del Rey: Sicarios rafaguean una vivienda al poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este sábado 3 de enero de 2026 se activó nuevamente el Código Rojo en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por un ataque armado registrado contra un domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, al poniente de la región. El violento suceso generó una intensa movilización por parte de las autoridades niveles de gobierno, quienes no reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar del caso, los hechos ocurrieron poco antes de las 21:00 horas, cuando, a través de las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego en una vivienda situada calle Málaga, entre La Rioja y Antonio Caso. Los primeros reportes indican que sujetos armados irrumpieron en la zona y dispararon directamente contra dicha propiedad, dejando daños materiales de consideración.

En el lugar se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes acordonaron y resguardaron el perímetro para permitir el cumplimento de las pesquisas de ley. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también acudió al sitio, mismo que estaba prácticamente a oscuras por las fallas del alumbrado público en la zona.

Una vez que se efectuó el levantamiento de indicios balísticos y las primeras indagatorias sobre este ataque armado en contra del inmueble, las unidades policíacas se retiraron del lugar. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado la detención de algún presunto responsable, por lo que las investigaciones correspondientes siguen abiertas. Se espera tener más información en las próximas horas.

Localizan a hombre sin vida en Urbi Villa del Rey

En otro hecho registrado en este sábado en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, un hombre de 65 años de edad aproximadamente, identificado de forma preliminar como Jesús Martínez, fue localizado sin vida en su domicilio ubicado sobre la calle Vizcaya, casi esquina con boulevard Colonial. Vecinos del sector reportaron olores fétidos que se desprendían de la propiedad, además señalaron que el hoy occiso vivía solo y presuntamente padecía esquizofrenia.

Fuente: Tribuna del Yaqui