CÓDIGO ROJO alerta el surponiente de Hermosillo; aseguran a un hombre armado en la colonia Arcoiris

Hermosillo, Sonora. – La tarde del pasado viernes 2 de enero de 2026 se activó el Código Rojo en la capital del estado de Sonora, luego de que diversas corporaciones policiacas se movilizaran alrededor de las 20:00 horas en el surponiente de Hermosillo, sector donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Las autoridades tuvieron conocimiento de lo ocurrido gracias a varias llamadas que ingresaron a la línea de emergencias 911.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron sobre la carretera 26, a la altura del bulevar Quiroga; sin embargo, fue necesario implementar un operativo de búsqueda que, afortunadamente, culminó con el aseguramiento de un sujeto en el cruce de las calles H y José Márquez, en la colonia Arcoíris. Es importante precisar que tanto el arma, como el vehículo y el presunto responsable fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre la identidad del detenido, el tipo de arma asegurada y el posible móvil del delito. No obstante, en este medio de comunicación, como es costumbre, estaremos atentos a cualquier pronunciamiento oficial por parte de alguna autoridad, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

En cuanto a los respondientes, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias de ley correspondientes. Este caso se suma a los múltiples hechos violentos que se registran día con día en la ciudad de Hermosillo. Un ejemplo claro de ello es que, durante la madrugada del pasado jueves 1 de enero de 2026, un hombre fue asesinado sobre la calle Revolución y Ceiba, en la colonia Amapolas.

Dicho crimen, que hasta el momento permanece impune, se convirtió en el primer homicidio registrado en la capital sonorense en este 2026. En lo que respecta a la víctima, fue identificada como Julio César, de 36 años de edad, quien presentaba al menos tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, en el lugar fueron asegurados al menos cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron como indicios para dar con los responsables del ataque.

