Desapareció en plena Nochebuena: Piden apoyo para localizar a Hugo Ismael al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a Hugo Ismael Sánchez Hernández, un hombre de 38 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado 24 de diciembre, en las inmediaciones de la colonia Reforma.

Según los datos proporcionados a través de la respectiva ficha, Hugo Ismael presenta tez morena, complexión robusta, cabello negro, corto y liso, así como ojos de color negro y tamaño mediano. Su estatura aproximada es de 1.65 metros y su peso ronda los 70 kilogramos, características que pueden facilitar su identificación. Las autoridades exhortan a prestar atención a esta descripción física para reconocerlo con mayor facilidad en caso de algún avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a HUGO ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la dependencia estatal mediante sus redes sociales.

— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 1, 2026

En cuanto a su seña particular, el organismo detalló que tiene un lunar tipo mancha de color café en la mano derecha, rasgo distintivo que podría resultar clave para su localización. Además de este reporte oficial, el colectivo Buscando En San Luis R.C., Sonora, a través de su página de Facebook, también difundió el caso de Hugo Ismael Sánchez Hernández, señalando que sus familiares y amigos se encuentran sumamente preocupados por su repentina ausencia.

En caso de contar con datos relevantes, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 para realizar tu denuncia de forma anónima, además de contar con el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que toda información será tratada de manera confidencial, con el propósito de proteger la identidad del reportante y de la familia del desaparecido.

Fuente: Tribuna del Yaqui