En Nuevo León, asesinan a balazos a un hombre afuera de su casa en la colonia Ampliación Nogales

García, Nuevo León. – La noche del pasado viernes 3 de enero de 2025, un hombre perdió la vida tras ser víctima de un violento ataque armado en la colonia Ampliación Nogales, justo en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Polvorín y Cedros. De acuerdo con información de Milenio, en ese sitio el hombre, cuya identidad permanece desconocida, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

Al arribar al lugar, las distintas corporaciones policiacas localizaron al masculino tendido junto a una camioneta Honda Pilot de color gris, la cual presuntamente conducía antes del fatal desenlace. Cabe destacar que la unidad presentaba varios impactos de bala en el parabrisas y en la puerta del conductor, por lo que se presume que las detonaciones iniciaron mientras el vehículo se encontraba detenido.

Según testimonios de vecinos, previo a los hechos se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que realizaran llamadas al número de emergencias 911. En la escena se presentaron policías municipales, quienes acordonaron el área, así como elementos de la Guardia Nacional y personal de Protección Civil de García, estos últimos confirmaron, tras revisar al afectado, que ya no contaba con signos vitales.

Murió en la escena

De inmediato intervinieron peritos de Servicios Periciales y agentes ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, las cuales serán fundamentales para tratar de establecer el móvil del crimen. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización sobre el caso, ya que hasta el momento no se reportan personas detenidas ni sospechosos.

#Seguridad | Lo acribillaron en el patio de su casa en Ciudad Obregón; identifican a ejecutado en la Beltrones uD83DuDEA8??https://t.co/LS9lErlkno — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 3, 2026

Cabe recordar que, como te informamos en TRIBUNA, los homicidios en la entidad no son un hecho aislado, pues a inicios de diciembre de 2025 un hombre fue localizado sin vida al interior de una habitación en una vivienda ubicada sobre la calle Pino, en la colonia Valle de las Grutas. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables irrumpieron en el inmueble y, sin darle oportunidad de huir, ingresaron a una de las habitaciones y le arrebataron la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui



