Hallan sin vida a sexagenario en domicilio del poniente de Ciudad Obregón; identifican a víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Poco después del mediodía de este sábado 3 de diciembre de 2026 se reportó el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición de una persona, el cual se encontraba en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, en el sector poniente de Ciudad Obregón, Sonora. El suceso generó una intensa movilización por parte de autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes dieron fe del hecho.

De acuerdo a un reporte preliminar del caso, la localización se registró alrededor de las 12:20 horas, en una vivienda situada sobre la calle Vizcaya, casi esquina con boulevard Colonial, en el mencionado asentamiento humano. Trascendió que vecinos de la zona se percataron que olores fétidos se desprendían de la propiedad en cuestión, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencias del 911.

La zona quedó asegurada y resguardada por elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron que el hombre de aproximadamente 65 años de edad, identificado de forma preliminar como Jesús Martínez, ya no contaba con signos vitales. Residentes señalaron que el hoy occiso vivía solo y presuntamente padecía esquizofrenia.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se movilizaron a la ubicación para tomar conocimiento del caso, así como realizar las indagatorias correspondientes. Se indicó extraoficialmente que el fallecimiento se debió a supuestas causas naturales, las cuales aún no han sido especificadas. Finalmente, el cadáver fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Se presume que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia; sin embargo, las autoridades competentes determinaran si se trató de una muerte natural o si hay un delito que perseguir, una vez que se tengan los resultados de las pruebas forenses, es por ello que el hecho se mantiene aún bajo investigación. Hasta el momento se desconoce si la víctima mortal tiene familiares que puedan confirmar su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui