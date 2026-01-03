Hallazgo de un hombre sin vida moviliza a las autoridades en Nogales; ya se investiga el hecho

Nogales, Sonora.- En un suceso registrado el viernes 2 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal acudieron a un domicilio de la colonia Buenos Aires, ubicada en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora, donde se reportó la muerte una persona del sexo masculino, cuyo caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes. De acuerdo con el reporte oficial, el fallecido fue identificado como José 'L.', de 63 años de edad.

Según el informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando, a través de la radiofrecuencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), los agentes municipales fueron alertados sobre una persona sin vida en el interior de una vivienda situada sobre la calle Arroyo Buenos Aires, en el mencionado asentamiento humano.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el hermano del hoy occiso, quien relató que uno de los vecinos del sector le avisaron que su familiar no respondía, es por ello que decidió acudir a su residencia y solicitó apoyo de las autoridades municipales mediante las líneas de emergencias. Debido a las circunstancias del caso, los oficiales acordonaron el perímetro y notificaron a los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Investigan muerte de un hombre en la colonia Buenos Aires de Nogales, Sonora.

El personal de la dependencia estatal llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer con exactitud las causas del fallecimiento y esclarecer los hechos, en caso de que exista un delito que perseguir. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha emitido un dictamen oficial para confirmar cómo perdió la vida José 'L.', por lo que las indagatorias siguen en curso y no se descarta ninguna línea de investigación.

Este caso se une a otro registrado el mismo viernes en Nogales, cuando una mujer fue encontrada sin vida por un familiar que acudió a visitarla en su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Fátima. Elementos de la Policía Municipal acudieron a la calle Regina Oeste, en donde se entrevistaron con un sobrino de la fallecida, identificada como Olivia, quien señaló que tenía varios sin poder mantener comunicación con ella.

