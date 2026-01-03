Hallazgo en Sinaloa: Osamenta de joven con rostro cubierto moviliza a autoridades de Culiacancito

Culiacán, Sinaloa. – La mañana de este sábado 3 de enero de 2026, nuevamente ocurrió un hecho que consternó a parte de la población de Sinaloa, pues alrededor de las 10:30 horas, integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras y representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa localizaron una osamenta en un dren ubicado en el poblado de El Pinole, justo en la sindicatura de Culiacancito.

De acuerdo con información extraoficial, dicha osamenta se encontraba en el bordo de un dren, aproximadamente a 360 metros al poniente de Culiacán. Al percatarse de lo ocurrido, los presentes se comunicaron con elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal Preventiva, quienes arribaron de inmediato y delimitaron la zona con el único objetivo de evitar su contaminación. Además, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se sumó a la labor de buscar pistas para esclarecer los hechos.

Es importante mencionar que los restos hallados fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) con el propósito de someterlos a pruebas de genética forense y así identificar a los occisos. Por su parte, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización sobre el caso y, cuando surjan más datos, te los haremos saber puntualmente en TRIBUNA.

Colectivo Sabuesos Guerreras

En otro hecho, pero ocurrido en la ciudad de Mazatlán, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre alrededor de las 09:00 horas en una calle de terracería de la colonia Villa de Guadalupe. Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de que se notificó del hallazgo al personal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

Al parecer, el denunciante indicó que la persona estaba tirada en plena vía pública con el rostro cubierto. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su identidad y el motivo de la muerte. De hecho, algunos medios locales señalan que probablemente este individuo fue privado de su libertad; sin embargo, ninguna fuente oficial ha confirmado este supuesto detalle.

