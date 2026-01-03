Hornilla de leña provoca INCENDIO en Cajeme; RESCATAN a familia con menores en la colonia Leandro Valle

Cajeme, Sonora.- La mañana de este sábado 3 de enero de 2025, los habitantes de una vivienda ubicada en la colonia Leandro Valle, perteneciente a la comisaría de Esperanza, vivieron momentos de auténtico terror. De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron alrededor de las 06:40 horas y, por fortuna, la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos de Cajeme evitó una tragedia que pudo haber cobrado la vida de varias personas.

Lo anterior se debió a que, en el interior del domicilio, los llamados tragafuegos lograron rescatar a tres menores de edad y a un adulto, quienes actualmente reciben atención médica en unidades del IMSS Bienestar. Es importante señalar que los elementos de emergencia también tuvieron que sofocar el incendio para impedir que las llamas se propagaran y causaran daños a viviendas cercanas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan víctimas mortales ni afectaciones de consideración.

Cabe mencionar que, a temprana hora, el Ayuntamiento de Cajeme emitió un posicionamiento oficial sobre el incidente, en el cual se destaca que, de manera preliminar, el siniestro presuntamente fue ocasionado por una hornilla de leña. Ante esta situación, las autoridades aprovecharon para hacer un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al momento de manipular fuego, ya que un descuido de tan solo unos segundos puede derivar en consecuencias graves.

No hay víctimas mortales (créditos: Cuerpo de Bomberos de Cajeme)

Por su parte, el Gobierno Municipal de Cajeme se comprometió a dar seguimiento puntual al caso, por lo que en este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información adicional que surja en las próximas horas. Cabe destacar que, como te informamos en TRIBUNA, la noche del lunes 22 de diciembre de 2026 se registró otro incendio en un domicilio ubicado sobre las calles Santa Gema, entre San Daniel y San Vicente, en Ciudad Obregón.

En aquella ocasión se informó que fueron los propios vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades, luego de observar una densa columna de humo y fuego que se extendía por gran parte de una vivienda en aparente estado de abandono. Una vez que arribaron al lugar, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación y evitaron que se registraran víctimas. Finalmente, se indicó que el origen del siniestro habría sido el acumulamiento de basura en el área exterior del inmueble.

Fuente: Tribuna del Yaqui